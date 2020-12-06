«Вердер» — «Штутгарт»: счет матча 1:2, обзор голов

В составе победителей дубль оформил Силас Вамангитука, реализовавший пенальти и забивший с игры.
За бременский клуб гол забил Дави Зельке.
Футбол. Германия. Бундеслига
Вердер — Штутгарт 1:2
Голы: 0:1 Силла Вамангитука (пенальти) (31'), 0:2 Силла Вамангитука (90'), 1:2 Дейви Зельке (90') Вердер: Иржи Павленка, Людвиг Аугустинсон, Омер Топрак, Теодор Гебре Селасси, Марко Фридль, Юя Осако (Романо Шмид, 80'), Леонардо Биттенкорт (Дейви Зельке, 60'), Тахит Чон, Максимилиан Эггештайн, Кристиан Гросс (Патрик Эррас, 87'), Джошуа Сарджент (Ник Вольтемаде, 60') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Константинос Мавропанос (Паскаль Штенцель, 46'), Borna Sosa, Ватару Эндо, Tanguy Coulibaly (Роберто Массимо, 73'), Гонсало Кастро (Филипп Фёрстер, 59'), Силла Вамангитука (Дарко Чурлинов, 90'), Орел Мангала, Sasa Kalajdzic (Филипп Клемент, 59') Предупреждения: Юя Осако (25'), Константинос Мавропанос (36'), Тахит Чон (40'), Орел Мангала (56'), Гонсало Кастро (58'), Кристиан Гросс (65'), Дейви Зельке (90'), Силла Вамангитука (90')
«Штутгарт» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, «Вердер» идет десятым. 0