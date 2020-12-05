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    «Марсель» одержал пятую победу подряд в Лиге 1

    «Ним» — «Марсель»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ним Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Марсель» в выездном матче 13-го тура французской Лиги 1 обыграл «Ним» — 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Провансальская команда вышла вперед на 57-й минуте благодаря точному удару Дарио Бенедетто.

    На 77-й минуте Адриан Кубас получил вторую желтую карточку и оставил «Ним» в меньшинстве.

    Команда Андре Виллаш-Боаша воспользовалась численным перевесом на 84-й минуте, когда Валер Жермен поставил победную точку.

    Для гостей это уже пятая победа подряд в чемпионате Франции.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ним — Марсель 0:2
    Голы: 0:1 Дарио Бенедетто (57'), 0:2 Валер Жермен (84') Ним: Батист Рейне, Лоик Ландре, Гаэтан Пакье (Софьян Алакуш, 90'), Патрик Бюрнер, Флорьян Мигель, Зинедин Ферхат, Matteo Ahlinvi (Ламин Фомба, 61'), Андрес Кубас, Никлас Элиассон (Нолан Ру, 90'), Харис Дулевич (Мусса Коне, 61'), Рено Рипар Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Дуйе Чалета-Цар, Жордан Амави, Бубакар Камара (Кевин Стротман, 87'), Микаэль Кюизанс (Пап Гуй, 69'), Валентин Ронжье (Luis Henrique, 87'), Морган Сансон, Дарио Бенедетто (Валер Жермен, 71'), Димитри Пайет (Флорьян Товен, 71') Предупреждения: Жордан Амави (1'), Микаэль Кюизанс (22'), Дуйе Чалета-Цар (40'), Лоик Ландре (45'), Альваро Гонсалес (45'), Андрес Кубас (74'), Андрес Кубас (78')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Марсель» занимает второе место (24 очка), а «Ним» — 16-е (11 очков). 0

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