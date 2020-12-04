Определились 18 участников плей-офф Лиги Европы
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В плей-офф турнира вышли «Милан» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Лилль» (Франция), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо» Загреб (Хорватия) и «Антверпен» (Бельгия), «Байер» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Гранада» (Испания), ПСВ (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия), «Славия» (Чехия).
Ранее в следующую стадию Лиги Европы вышли «Арсенал» (Англия), «Рома» (Италия), «Лестер» (Англия) и «Хоффенхайм» (Германия). 0