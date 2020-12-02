«Краснодар» — «Ренн»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Смольников, Газинский, Кабелла, Вилена, Классон, Вандерсон, Берг

Запасные: Городов, Синицын, Чернов, Камболов, Шапи-Сулейманов, Марков, Ари.

«Ренн»: Сален, да Силва, Ньямси, Траоре, Трюффер, Нзонзи, Леа Силики, Камавинга, Бурижо, Юну, Доку.

Запасные: Гомис, Боне, Далберт, Соппи, Мауасса, Тай, Гбоо, Гренье, Ассиньон, Рюттер, Ньянг, Дель Кастильо.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодар». Коэффициент на его победу — 2.76, на успех «Ренна» — 2.95, на ничью — 3.55. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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