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    Кабелла выйдет в старте «Краснодара» против «Ренна»

    «Краснодар» — «Ренн»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ренна» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Реми Кабелла
    Реми Кабелла

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Кайо, Смольников, Газинский, Кабелла, Вилена, Классон, Вандерсон, Берг

    Запасные: Городов, Синицын, Чернов, Камболов, Шапи-Сулейманов, Марков, Ари.

    «Ренн»: Сален, да Силва, Ньямси, Траоре, Трюффер, Нзонзи, Леа Силики, Камавинга, Бурижо, Юну, Доку.

    Запасные: Гомис, Боне, Далберт, Соппи, Мауасса, Тай, Гбоо, Гренье, Ассиньон, Рюттер, Ньянг, Дель Кастильо.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодар». Коэффициент на его победу — 2.76, на успех «Ренна» — 2.95, на ничью — 3.55. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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