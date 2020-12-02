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    В Краснодаре будет верховая встреча?

    «Краснодар» — «Ренн». Прогноз (к. 1.87) на тоталы в футболе 2 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ренн»
    Маркус Берг
    В среду, 2 декабря, в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» на своем поле примет французский «Ренн». Стартовый свисток будет дан в 20:55 по Москве. Прогноз на «Краснодар» — «Ренн».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 02 Декабря 2020 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:55 Ренн Ренн
  • Ренн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Краснодар»

    В дебютной для себя компании Лиги чемпионов «Краснодар» с одним набранным баллом занимает третье место в своем квартете, опережая предстоящего противника только по дополнительным показателям. Отметим, что выше этой строки команда не поднимется.

    Этот единственный пункт «быки» заработали в выездной игре с «Ренном», сыграв вничью 1:1, после чего они трижды уступали. Сперва они дома были разгромлены 0:4 «Челси», а затем дважды проиграли «Севилье» (1:2 и 2:3).

    «Зелено-черные» также неудачно играет в российской Премьер-лиге, где занимают только десятое место. На выходных «Краснодар» в чемпионате потерпел выездное фиаско от «Химок» (0:1), что стало их седьмым поражение в первенстве.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    За последние два месяца краснодарцы провели 11 матчей в различных турнирах. В четырех случаях они не смогли забить, а вот пропускали в каждой проведенной игре. В ЛЧ коллектив забивал хотя был гол в трех из четырех поединках.

    «Ренн»

    У «Ренна» в копилке также числится одно набранное очко, и французы поспорят с предстоящим соперником за путевку в Лигу Европы.

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    • Начали этот турнир «бретонцы» с домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1), после чего на выезде уступили 0:1 «Севилье» и дважды терпела фиаско от «Челси» (1:2 и 0:3).

    В чемпионате Франции «Ренн» в турнирной таблице находится на седьмой строке. В своем последнем проведенном поединке Лиги 1 он на выезде разошелся миром с «Страсбуром» (1:1), т.с. прервав серию из двух поражений.

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    • «Красно-черные» за октябрь-ноябрь провели 12 игр во всех турнирах. Они также не забивали в четырех из них, а сохранили ворота на замке лишь раз. В ЛЧ «Ренн» в двух матчах забил и дважды не смог распечатать соперника (оба раза на выезде).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Ренна» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.48.

    Так как гостей не устоит безголевая ничья, то от этого поединка вполне можно ожидать атакующего футбола. Отсюда советуем ставить на тотал больше. Наш прогноз — ТБ 2,5. 0

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    «Краснодар» — «Ренн». Прогноз (к. 1.87) на тоталы в футболе 2 декабря 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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