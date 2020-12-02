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    Келлехер: Мне удалось сделать несколько хороших сейвов в матче с «Аяксом»

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    Вратарь «Ливерпуля» Киван Келлехер поделился впечатлениями после матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» (1:0).

    Киван Келлехер
    Киван Келлехер

    Напомним, что основной голкипер мерсисайдцев Алисон Беккер повредил подколенное сухожилие.

    «Я дебютировал в Лиге чемпионов. Это потрясающий момент для меня. Но главное было победить и выйти из группы, что мы и сделали.

    Я каждый день работаю на тренировках, чтобы быть готовым к игре, если понадоблюсь. К счастью, сегодня мне удалось сделать несколько хороших сейвов», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Английский клуб набрал 12 очков и с первого места вышел в плей-офф турнира. 0

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