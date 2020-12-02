Келлехер: Мне удалось сделать несколько хороших сейвов в матче с «Аяксом»

Вратарь «Ливерпуля» Киван Келлехер поделился впечатлениями после матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» (1:0).

Напомним, что основной голкипер мерсисайдцев Алисон Беккер повредил подколенное сухожилие.

«Я дебютировал в Лиге чемпионов. Это потрясающий момент для меня. Но главное было победить и выйти из группы, что мы и сделали.

Я каждый день работаю на тренировках, чтобы быть готовым к игре, если понадоблюсь. К счастью, сегодня мне удалось сделать несколько хороших сейвов», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Английский клуб набрал 12 очков и с первого места вышел в плей-офф турнира. 0