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    «Торино» и «Сампдория» поделили очки

    «Торино» — «Сампдория»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Торино Сампдория Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче девятого тура Серии А «Торино» на своем поле сыграл вничью с «Сампдорией» — 2:2.

    «Торино»
    «Торино»

    В составе хозяев голы забили Андреа Белотти и Суалихо Мейте. Гости ответили точными ударами Антонио Кандревы и Фабио Квальяреллы.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Сампдория 2:2
    Голы: 1:0 Андреа Белотти (25'), 1:1 Антонио Кандрева (54'), 1:2 Фабио Квальярелла (63'), 2:2 Суалихо Мейте (77') Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Лянцо, Рикардо Родригес (Никола Мурру, 71'), Кристиан Даниэль Ансальди (Симоне Верди, 71'), Уилфрид Синго, Суалихо Мейте, Кароль Линетти, Томас Ринкон, Андреа Белотти, Симоне Дзадза Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Майя Йосида (Лорензо Тонелли, 46'), Бартош Берешиньски, Алекс Феррари, Олбин Экдаль (Адриен Силва, 46'), Валерио Верре (Маноло Габбьядини, 46'), Якуб Янкто (Mikkel Damsgaard, 46'), Мортен Торсби, Антонио Кандрева, Фабио Квальярелла (Гастон Рамирес, 82') Предупреждения: Лорензо Тонелли (59'), Лянцо (61'), Алекс Феррари (84')

    «Сампдория» набрала 11 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Серии А. Туринцы расположились на 17-й позиции (6).

    5 декабря «Торино» сыграет в гостях против «Ювентуса», а днем позже «Сампдория» на своем поле примет «Милан». 0

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