Игроки «Тамбова» намерены бойкотировать матч со «Спартаком»

Футболистынастроены на бойкот гостевого матча 17-го тура чемпионата России противиз-за финансовых проблем в клубе.

Об этом сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Ребята настроены на бойкот матча со "Спартаком" очень серьезно. Я как руководитель буду делать все, чтобы команда сыграла в полном составе.

Но здесь от меня мало что зависит. Руководство региона на связь пока так и не вышло.

Играть мы точно будем, но в каком составе, неизвестно», — приводит слова Худякова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Тамбов» запланирован на 5 декабря. 0