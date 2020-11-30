Игроки «Тамбова» намерены бойкотировать матч со «Спартаком»

«Тамбов» занимает 14-е место в таблице РПЛ после 16-ти туров
globallookpress.com
Об этом сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
«Ребята настроены на бойкот матча со "Спартаком" очень серьезно. Я как руководитель буду делать все, чтобы команда сыграла в полном составе.
Но здесь от меня мало что зависит. Руководство региона на связь пока так и не вышло.
Играть мы точно будем, но в каком составе, неизвестно», — приводит слова Худякова «Чемпионат».
Матч «Спартак» — «Тамбов» запланирован на 5 декабря. 0