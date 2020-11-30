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    Игроки «Тамбова» намерены бойкотировать матч со «Спартаком»

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    Футболисты «Тамбова» настроены на бойкот гостевого матча 17-го тура чемпионата России против «Спартака» из-за финансовых проблем в клубе.

    «Тамбов» занимает 14-е место в таблице РПЛ после 16-ти туров
    «Тамбов» занимает 14-е место в таблице РПЛ после 16-ти туров

    Об этом сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

    «Ребята настроены на бойкот матча со "Спартаком" очень серьезно. Я как руководитель буду делать все, чтобы команда сыграла в полном составе.

    Но здесь от меня мало что зависит. Руководство региона на связь пока так и не вышло.

    Играть мы точно будем, но в каком составе, неизвестно», — приводит слова Худякова «Чемпионат».

    Матч «Спартак» — «Тамбов» запланирован на 5 декабря. 0

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