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    «Спартаку» повезло в матче с «Ротором», считает Червиченко

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над «Ротором» (2:0) в 16-м туре чемпионата России.

    «Спартак» занимает третье место в РПЛ после 16-ти туров
    «Спартак» занимает третье место в РПЛ после 16-ти туров

    «Спартак выглядел неплохо в атаке, но "Ротор" атаковал тоже хорошо. И если учесть, что эта игра была домашней для "Спартака", то надо признать, что он ее провел не лучшим образом. Только везение и отсутствие большого мастерства у игроков атаки "Ротора" спасли "Спартак" от ничьей.

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    • В атаке у "Спартака" все не так плохо. Да, наверное, "Спартак" не атакует позиционно, не давит, но расчет на кинжальные атаки. На то, что вылетают вперед Эсекиэль Понсе, Йордан Ларссон. Атаки у "Спартака" быстрые и острые.

    Также надо отметить, что умело подключаются защитники в атаку. Мы это увидели на примере второго гола, который забил "Ротору" Самюэль Жиго», — приводит слова Червиченко «Р-Спорт». 0

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