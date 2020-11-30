«Спартаку» повезло в матче с «Ротором», считает Червиченко

Бывший президент «Спартака»прокомментировал победу красно-белых над «Ротором» (2:0) в 16-м туре чемпионата России.

«Спартак выглядел неплохо в атаке, но "Ротор" атаковал тоже хорошо. И если учесть, что эта игра была домашней для "Спартака", то надо признать, что он ее провел не лучшим образом. Только везение и отсутствие большого мастерства у игроков атаки "Ротора" спасли "Спартак" от ничьей.

В атаке у "Спартака" все не так плохо. Да, наверное, "Спартак" не атакует позиционно, не давит, но расчет на кинжальные атаки. На то, что вылетают вперед Эсекиэль Понсе, Йордан Ларссон. Атаки у "Спартака" быстрые и острые.

Также надо отметить, что умело подключаются защитники в атаку. Мы это увидели на примере второго гола, который забил "Ротору" Самюэль Жиго», — приводит слова Червиченко «Р-Спорт». 0