«Саутгемптон» — «МЮ»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 2:3.

Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева. Уорд-Праус с углового навесил на ближний угол вратарской «МЮ», Беднарек сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота.

На 33-й минуте «святые» удвоили преимущество. Уорд-Праус со штрафного пробил поверх стенки, закрутив мяч в ближний угол ворот «МЮ». Де Хеа дотянулся, но мяч от рук вратаря влетел в сетку.

На 60-й минуте манкунианцы совершили перехват и провели быструю атаку. Кавани с правого края вырезал передачу в штрафную, Фернандеш принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот.

На 74-й минуте Маккарти выбил мяч после навеса с углового, но подбор остался за манкунианцами. Фернандеш пробил из-за пределов штрафной, Кавани ловко подстроился и головой переправил мяч в сетку ворот «Саутгемптона».

А на второй добавленной минуте Рашфорд с левого края вырезал подачу в штрафную, Кавани подстроился и головой переправил мяч в нижний угол ворот.