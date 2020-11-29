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    «МЮ» вырвал волевую победу у «Саутгемптона» благодаря дублю Кавани

    «Саутгемптон» — «МЮ»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В матче 10-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:3.

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    Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева. Уорд-Праус с углового навесил на ближний угол вратарской «МЮ», Беднарек сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота.

    На 33-й минуте «святые» удвоили преимущество. Уорд-Праус со штрафного пробил поверх стенки, закрутив мяч в ближний угол ворот «МЮ». Де Хеа дотянулся, но мяч от рук вратаря влетел в сетку.

    На 60-й минуте манкунианцы совершили перехват и провели быструю атаку. Кавани с правого края вырезал передачу в штрафную, Фернандеш принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот.

    На 74-й минуте Маккарти выбил мяч после навеса с углового, но подбор остался за манкунианцами. Фернандеш пробил из-за пределов штрафной, Кавани ловко подстроился и головой переправил мяч в сетку ворот «Саутгемптона».

    А на второй добавленной минуте Рашфорд с левого края вырезал подачу в штрафную, Кавани подстроился и головой переправил мяч в нижний угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 2:3
    Голы: 1:0 Ян Беднарек (23'), 2:0 Джеймс Уорд-Праус (33'), 2:1 Бруну Фернандеш (59'), 2:2 Эдинсон Кавани (74'), 2:3 Эдинсон Кавани (90') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс (Daniel N'Lundulu, 90'), Райан Бертранд, Янник Вестергор, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо (Шейн Патрик Лонг, 72'), Стюарт Армстронг (Ибраима Диало, 90'), Че Адамс, Тео Уолкотт Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа (Дин Хендерсон, 46'), Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Алекс Теллес (Брендон Уильямс, 84'), Аарон Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш, Неманья Матич, Донни ван де Бек, Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд (Эдинсон Кавани, 46') Предупреждение: Джеймс Уорд-Праус (16')
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