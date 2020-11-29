Хацкевич назвал оправданной атакующую тактику «Ротора»

Главный тренер «Ротора»прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в 16-м туре РПЛ.

«Интенсивная, агрессивная игра с двух сторон. В первом тайме "Спартак" больше атаковал, но мы пытались навязать борьбу.

После перерыва "Ротор" атаковал гораздо больше, имел моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать. В первом круге мы играли в более оборонительный футбол. Сейчас, исходя из состояния игроков, решили сыграть с двумя форвардами.

Особого и выбора не было в связи с потерями. В какой-то мере тактика себя оправдала, не хватило только забитого мяча», — приводит слова Хацкевича «Спорт-Экспресс». 0