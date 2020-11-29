ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Майк Тайсон и Рой ДжонсМашина времени работает. Дедушки Майк и Рой показали класс
  • 20:58
    • Гол Кокорина принес «Спартаку» победу над «Ротором»
  • 18:29
    • ЦСКА проиграл «Рубину» в Казани
  • 18:06
    • Голы Месси и Гризманна помогли «Барсе» разгромить «Осасуну»
  • 21:28
    • «Челси» разошелся миром с «Тоттенхэмом»
  • 19:32
    • «Ак Барс» обыграл «Северсталь» в Казани, Доус сделал хет-трик
    Все новости спорта

    Хацкевич назвал оправданной атакующую тактику «Ротора»

    Футбол Ротор Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в 16-м туре РПЛ.

    Александр Хацкевич
    Александр Хацкевич

    «Интенсивная, агрессивная игра с двух сторон. В первом тайме "Спартак" больше атаковал, но мы пытались навязать борьбу.

    После перерыва "Ротор" атаковал гораздо больше, имел моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать. В первом круге мы играли в более оборонительный футбол. Сейчас, исходя из состояния игроков, решили сыграть с двумя форвардами.

  • Гол Кокорина принес «Спартаку» победу над «Ротором»
  • Читайте по теме

    • Особого и выбора не было в связи с потерями. В какой-то мере тактика себя оправдала, не хватило только забитого мяча», — приводит слова Хацкевича «Спорт-Экспресс». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Наполи» победную серию «Ромы»?
  • «Наполи» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли «Арсенал» одержать домашнюю победу?
  • «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Удержится ли «Реал Сосьедад» на вершине Примеры?
  • «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.41
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры