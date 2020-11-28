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    «Ньюкасл» оказался сильнее «Кристал Пэлас» в концовке матча

    «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»: счет 0:2, обзор голов

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    «Ньюкасл» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 10 тура АПЛ со счетом 2:0.

    Каллум Уилсон
    Каллум Уилсон

    Голы были забиты на последних минутах поединка. На 88 минуте забил Каллум Уилсон, а спустя 2 минуты отличился Жоэлинтон.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Ньюкасл 0:2
    Голы: 0:1 Каллум Уилсон (88'), 0:2 Жоэлинтон (90') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Натаниэл Клайн, Гари Кэхилл, Шейку Куйяте, Эндрос Таунсенд (Жайро Ридевальд, 67'), Джеффри Шлупп, Джеймс Макартур (Миши Батшуайи, 82'), Эберечи Эзе, Джордан Айю (Кристиан Бентеке, 66') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Джамаль Льюис, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Джонджо Шелви, Джеффри Хендрик, Мигель Альмирон (Мэтт Ритчи, 68'), Шон Лонгстафф, Жоэлинтон (Fabian Schaer, 90'), Каллум Уилсон Предупреждения: Федерико Фернандес (17'), Шон Лонгстафф (60'), Скотт Данн (78'), Джеффри Шлупп (90')

    После этого матча «сороки» набрали 14 очков и вышли на 10 место. «Кристал Пэлас» имеет 13 баллов и занимает 13 строчку. 0

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