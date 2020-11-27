Сульшер о встрече с «Саутгемптоном»: Это будет тяжелый матч

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»считает, что его команде будет непросто в 10 туре английской Премьер-лиги. «Манкунианцы» едут в гости к «Саутгемптону».

«Это будет тяжелый матч. Если брать последние 30-40 матчей, то „святые“ — это одна из лучших команд в АПЛ. Они добились огромного прогресса и в результатах, и в игре, поэтому мы понимаем, насколько нас ждёт серьёзный матч. В прошлом сезоне мы дважды сыграли с ними вничью.

Что касается возвращения болельщиков, то я очень рад, что мы постепенно приходим к этому. Мы очень ждем их и снова хотим видеть своих фанатов на "Олд Траффорд" », — цитирует Сульшера пресс-служба «красных дьяволов».

Матч между «Саутгемптоном» и «Ман Юнайтед» состоится 29 ноября в 17:00 мск. 0