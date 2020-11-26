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    Глава УЕФА почтил память Марадоны

    Футбол Между тем УЕФА Сборная Аргентины Латинская Америка
    Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал смерть чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны.

    Диего Марадона
    Диего Марадона

    Легендарный футболист умер 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

    «Я глубоко опечален смертью Диего Марадоны, одного из величайших и самых знаковых фигур мирового футбола. Он достиг величия как великолепный игрок, обладающий своим собственным гением и харизмой.

  • Диего Марадона умер от остановки сердца
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    • Он войдет в историю как человек, который сделал футбол ярким и вдохновил многих молодых и старых болельщиков своим блеском и мастерством. Я дал указание УЕФА почтить минутой молчания память о Диего на матчах этой недели», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА. 0

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