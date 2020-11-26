Глава УЕФА почтил память Марадоны

Глава УЕФАпрокомментировал смерть чемпиона мира 1986 года

Легендарный футболист умер 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

«Я глубоко опечален смертью Диего Марадоны, одного из величайших и самых знаковых фигур мирового футбола. Он достиг величия как великолепный игрок, обладающий своим собственным гением и харизмой.

Он войдет в историю как человек, который сделал футбол ярким и вдохновил многих молодых и старых болельщиков своим блеском и мастерством. Я дал указание УЕФА почтить минутой молчания память о Диего на матчах этой недели», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА. 0