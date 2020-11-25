ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лацио» — «Зенит»Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
  • 01:07
    • Мората вырвал для «Ювентуса» три очка
  • 00:50
    • «Зенит» проиграл «Лацио» в Риме
  • 22:53
    • «Севилья» вырвала победу у «Краснодара» и вышла в плей-офф ЛЧ
  • 01:12
    • Дубль Фернандеша помог «Ман Юнайтед» одержать важную победу
  • 00:59
    • «Барселона» разгромила «Динамо» вторым составом
    Все новости спорта

    Избитый Широковым арбитр: Будем требовать максимального наказания

    Футбол Футбол России Между тем Скандалы Происшествия
    Футбольный арбитр Никита Данченков дал комментарий перед началом заседания суда по делу о его избиении экс-игроком сборной России Романом Широковым.

    Роман Широков
    Роман Широков

    «Основная задача — чтобы дело не рассматривали в особом порядке.Мы с этим категорически не согласны.

    Будем требовать максимального наказания.

    Есть ли шансы, что пойдем на мировую? Думаю, нет. Считаю, что извинения Широкова не были искренними», — приводит слова Данченкова «Спорт-Экспресс».

    В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

    Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. Суд над Широковым пройдет сегодня, 25 ноября. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» разгромить «Локомотив» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Боруссия» снова разнесет «Шахтер»?
  • «Боруссия» М — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • «Интер» отбросит «Реал» на последнее место в группе?
  • «Интер» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.33
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Атлетико — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Боруссия М — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.18
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.55
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Бавария — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Боруссия М — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры