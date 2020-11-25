Избитый Широковым арбитр: Будем требовать максимального наказания

Футбольный арбитрдал комментарий перед началом заседания суда по делу о его избиении экс-игроком сборной России

«Основная задача — чтобы дело не рассматривали в особом порядке.Мы с этим категорически не согласны.

Будем требовать максимального наказания.

Есть ли шансы, что пойдем на мировую? Думаю, нет. Считаю, что извинения Широкова не были искренними», — приводит слова Данченкова «Спорт-Экспресс».

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. Суд над Широковым пройдет сегодня, 25 ноября. 0