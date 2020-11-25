Газинский: Неудобно перед болельщиками и перед самими собой

Полузащитник «Краснодара»прокомментировал поражение от «Севильи» (1:2) в четвертом туре Лиги чемпионов.

«Если честно, то я не знаю, что говорить после таких матчей. Это уже вторая такая игра подряд. Пропустили первыми, но нашли в себе силы отыграться.

У нас были еще подходы к воротам соперника, но реализовать их не получилось.

И в очередной раз упускаем ничью в самом конце встречи. В чем причина? Мне тяжело сказать.

Сейчас неудобно перед болельщиками и перед самими собой. Будем разбираться в том, что же произошло. Так нельзя играть. Надо находить силы, чтобы исправляться.

Перепалка с Кайо? Это игровые моменты, в раздевалке разберемся», — приводит слова Газинского «Матч ТВ». 0