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    Федун: Есть претензии к врачам сборной России

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун предъявил претензии к медицинскому персоналу сборной России из-за травмы форварда «красно-белых» Александра Соболева.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь. Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально», — приводит РБК слова Федуна.

    Напомним, у Соболева есть проблемы с мениском. О травме нападающего стало известно после матча 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5).

    После матча генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что тренерский штаб подверг опасности здоровье Соболева, зная о его проблемах с коленом. 0

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