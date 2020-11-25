Федун: Есть претензии к врачам сборной России

Владелецпредъявил претензии к медицинскому персоналу сборной России из-за травмы форварда «красно-белых»

«Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь. Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально», — приводит РБК слова Федуна.

Напомним, у Соболева есть проблемы с мениском. О травме нападающего стало известно после матча 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5).

После матча генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что тренерский штаб подверг опасности здоровье Соболева, зная о его проблемах с коленом. 0