Федун: Есть претензии к врачам сборной России

Леонид Федун
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«Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь. Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально», — приводит РБК слова Федуна.
Напомним, у Соболева есть проблемы с мениском. О травме нападающего стало известно после матча 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5).
После матча генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что тренерский штаб подверг опасности здоровье Соболева, зная о его проблемах с коленом. 0