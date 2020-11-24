«Леганес» может вернуть Брейтуэйта из «Барселоны»

Нападающийможет покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, «Леганес» заинтересован в возвращении 2-летнего датчанина. Форвард не входит в планы главного тренера «Барсы» Роналда Кумана, поэтому стороны могут согласиться на аренду.

Напомним, что Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года за 18 миллионов евро. «Сине-гранатовые» воспользовались возможностью заявить игрока вне трансферного окна в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

С тех пор форвард провел за каталонский клуб 17 встреч во всех турнирах, отметившись лишь одним забитым мячом. 0