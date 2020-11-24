Аленичев призывает российских футболистов уезжать играть за границу

Бывший игрок и тренер «Спартака»посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты.

«Кто из россиян следующим выиграет Лигу чемпионов? Мой ответ очевиден — либо Головин, либо Алексей Миранчук. Хотелось бы, чтобы побольше наших российских футболистов уезжали в Европу? Почему не уезжают? Я могу открыто сказать: потому что здесь больше платят.

Финансовые условия лучше. Я бы на месте современных российских футболистов уезжал за границу, даже если бы мне платили зарплату чуть меньше чем в России. Там все-таки уровень футболистов и чемпионатов намного выше, чем у нас», — сказал Аленичев в интервью ютуб-каналу «КраСава».

Напомним, Аленичев играл за итальянские «Рому» и «Перуджу». В составе «Порту» становился победителем Лиги чемпионов. 0