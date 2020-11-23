Сульшер: Чемпионат в этом сезоне будет состоять из взлетов и падений

Главный тренерподелился мыслями о том, как будет проходить борьба за победу в АПЛ.

«Чемпионат в этом сезоне будет состоять из взлетов и падений. Все будут играть нестабильно и непредсказуемо. Мы видели некоторые из результатов, в лиге еще ничего не устоялось.

Я где-то читал, что Жозе Моуринью сказал: одна победа поднимает тебя к вершине таблицы, а одно поражение опускает ближе к зоне вылета. Так что все очень плотно. Сезон только начался, и очки сейчас важнее качества игры.

Одержать первую победу дома — это важно. Я думаю, об этом много писали и говорили. Вы могли видеть, что к концу матча наше положение было шатким, мы должны были вцепиться в эту победу», — цитирует Сульшера официальный сайт «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. 0