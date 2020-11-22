«Рубин» — «Ростов»: счет матча 0:2, обзор голов

в Казани нанес поражениесо счетом 2:0 в 15-м туре чемпионата России.

На 55-й минуте счет открыл полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Глебов протолкнул мяч в штрафную на Байрамяна, который пробил точно в ближний верхний угол ворот.

На 76-й минуте Байрамян оформил дубль, воспользовавшись провалом центра обороны казанцев. Судья сначала отменил взятие ворот, однако после VAR гол был засчитан.

Благодаря этой победе команда Валерия Карпина поднялась на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Коллектив Леонида Слуцкого с 21 очком располагается на 10-й строчке.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Ростов 0:2 Голы: 0:1 Хорен Байрамян (55'), 0:2 Хорен Байрамян (76') Рубин: Юрий Дюпин, Силвие Бегич, Дмитрий Тарасов, Георгий Зотов, Илья Самошников (Михаил Мер, 83'), Дарко Йевтич (Игорь Коновалов, 68'), Олег Шатов, Оливер Абильгор, Александр Зуев (Кирилл Косарев, 58'), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (Kirill Klimov, 84') Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами (Николай Поярков, 63'), Денис Терентьев, Aleksandr Pavlovets, Максим Осипенко, Кэнто Хасимото (Данил Глебов, 25'), Роман Ерёменко (Armin Gigovic, 63'), Матиас Норманн, Хорен Байрамян, Роман Тугарев (Pontus Almqvist, 62'), Дмитрий Полоз Предупреждения: Хайтам Алеесами (16'), Матиас Норманн (31'), Солтмурад Бакаев (34'), Денис Макаров (70')

Следующий матч «Ростов» проведет с «Динамо» 28 ноября дома. «Рубин» на день позже примет ЦСКА. 0