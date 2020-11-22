ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси не оправдывает своего статуса в «Барселоне»Худшая за 25 лет «Барселона» страдает от влияния Месси
  • 15:53
    • ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» и остался лидером РПЛ
  • 20:53
    • Благодаря дублю Байрамяна «Ростов» переиграл «Рубин»
  • 19:47
    • Зарипов — лучший бомбардир в истории «Ак Барса»
  • 19:13
    • «Сассуоло» возглавил таблицу Серии А, «Интер» одолел «Торино»
  • 19:04
    • «Рома» разгромила «Парму», Мхитарян оформил дубль
    Все новости спорта

    Благодаря дублю Байрамяна «Ростов» переиграл «Рубин»

    «Рубин» — «Ростов»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Рубин Ростов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Ростов» в Казани нанес поражение «Рубину» со счетом 2:0 в 15-м туре чемпионата России.

    Хорен Байрамян
    Хорен Байрамян

    На 55-й минуте счет открыл полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Глебов протолкнул мяч в штрафную на Байрамяна, который пробил точно в ближний верхний угол ворот.

    На 76-й минуте Байрамян оформил дубль, воспользовавшись провалом центра обороны казанцев. Судья сначала отменил взятие ворот, однако после VAR гол был засчитан.

    Благодаря этой победе команда Валерия Карпина поднялась на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Коллектив Леонида Слуцкого с 21 очком располагается на 10-й строчке.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Ростов 0:2
    Голы: 0:1 Хорен Байрамян (55'), 0:2 Хорен Байрамян (76') Рубин: Юрий Дюпин, Силвие Бегич, Дмитрий Тарасов, Георгий Зотов, Илья Самошников (Михаил Мер, 83'), Дарко Йевтич (Игорь Коновалов, 68'), Олег Шатов, Оливер Абильгор, Александр Зуев (Кирилл Косарев, 58'), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (Kirill Klimov, 84') Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами (Николай Поярков, 63'), Денис Терентьев, Aleksandr Pavlovets, Максим Осипенко, Кэнто Хасимото (Данил Глебов, 25'), Роман Ерёменко (Armin Gigovic, 63'), Матиас Норманн, Хорен Байрамян, Роман Тугарев (Pontus Almqvist, 62'), Дмитрий Полоз Предупреждения: Хайтам Алеесами (16'), Матиас Норманн (31'), Солтмурад Бакаев (34'), Денис Макаров (70')

    Следующий матч «Ростов» проведет с «Динамо» 28 ноября дома. «Рубин» на день позже примет ЦСКА. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишится ли «Лестер» лидерства после визита на «Энфилд»?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Медведев и Тим устроят триллер в финале Итогового турнира?
  • Медведев — Тим. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Павлины» прервут серию поражений?
  • «Лидс» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.28
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.27
  • Прогноз на матч Медведев — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Уфа — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры