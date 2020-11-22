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    Хет-трик Матеты принес «Майнцу» победу над «Фрайбургом»

    «Фрайбург» — «Майнц»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 8-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» потерпел домашнее поражение от «Майнца» со счетом 1:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей хет-трик оформил французский нападающий Жан-Филипп Матета. За хозяев отличился Нильс Петерсен.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Майнц 1:3
    Голы: 0:1 Jean-Philippe Mateta (2'), 0:2 Jean-Philippe Mateta (34'), 0:3 Jean-Philippe Mateta (40'), 1:3 Нильс Петерсен (63') Фрайбург: Флориан Мюллер, Филипп Линхарт, Жонатан Шмид, Доминик Хайнц, Кристиан Гюнтер, Батист Сантамария (Гус Тиль, 88'), Роланд Шаллаи, Винченцо Грифо, Лино Темпельман (Николас Хефлер, 46'), Лукас Хёлер (Ermedin Demirovic, 84'), Нильс Петерсен Майнц: Робин Центнер, Йерри Юсте Ст., Даниэль Брозински, Мусса Ньякат, Александер Хак, Жан-Поль Бутьюс, Робин Куайсон (Карим Онисиво, 70'), Левин Эцтунали, Эдмилсон Фернандеш (Пьер Кунде Малонг, 70'), Леандро Баррейро Мартинс (Лука Килиан, 90'), Jean-Philippe Mateta (Чжи Донь Вон, 80') Предупреждение: Мусса Ньякат (66')

    Гости одержали первую победу в сезоне и ушли с последнего места в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» идет 14-м с 6 очками.

    В следующем туре «Фрайбург» отправится в гости к «Аугсбургу» (28 ноября), а «Майнц» дома сразится с «Хоффенхаймом» (29 ноября). 0

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