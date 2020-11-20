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    «Локомотив» может потерять очки в игре с «Арсеналом», считает Наумов

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча «железнодорожников» с тульским «Арсеналом» в рамках 15-го тура чемпионата России.

    «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ
    «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ

    «Все последние результаты "железнодорожников" в чемпионате вызывают тревогу. Особенно удручает разгром от "Динамо".

    Но самое тяжелое — это то, что команда очень слабо играет с соперниками из низов таблицы. Даже победы над "Тамбовом", "Химками" и "Уфой" дались очень тяжело. А уж про поражение от "Ротора" и вспоминать не хочется.

    Уверен, будет трудно и с "Арсеналом". Тем более туляков возглавил Парфенов, который с "Тосно" и "Уралом" уже показал, как может отбирать очки у фаворитов», — сказал Наумов «Известиям».

    «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

    Матч «Локомотив» — «Арсенал» состоится 21 ноября в Москве, начало — в 19:00 мск. 0

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