«Локомотив» может потерять очки в игре с «Арсеналом», считает Наумов

Бывший президент «Локомотива»поделился ожиданиями от предстоящего матча «железнодорожников» с тульским «Арсеналом» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Все последние результаты "железнодорожников" в чемпионате вызывают тревогу. Особенно удручает разгром от "Динамо".

Но самое тяжелое — это то, что команда очень слабо играет с соперниками из низов таблицы. Даже победы над "Тамбовом", "Химками" и "Уфой" дались очень тяжело. А уж про поражение от "Ротора" и вспоминать не хочется.

Уверен, будет трудно и с "Арсеналом". Тем более туляков возглавил Парфенов, который с "Тосно" и "Уралом" уже показал, как может отбирать очки у фаворитов», — сказал Наумов «Известиям».

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

Матч «Локомотив» — «Арсенал» состоится 21 ноября в Москве, начало — в 19:00 мск. 0