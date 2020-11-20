Газизов рассказал, почему сорвался переход Орье в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака»подтвердил, перед началом сезону состав команды мог пополнить защитник «Тоттенхэма»

«Мы договорились с Леви (президент "Тоттенхэма" — Прим. LiveSport.Ru) о цене 8,5 млн евро. Никто в это не верит, но это факт. При этом футболист тоже хотел перейти к нам, несмотря на семейные проблемы. Но когда в СМИ пошли сливы, что мы хотим купить Орье, ему начали названивать агенты.

После этого он попросил своего агента прекратить переговоры. Кстати, на днях Нариман Акавов встречался с агентом Сержа, и он подтвердил ему эту информацию.

Зачем агенты звонили Орье? Все хотят навариться на "Спартаке". "Сейчас я договорюсь, быстро все сделаем, зарплату тебе выбью", — там было что-то в таком духе. Причем звонили не только российские агенты, но и зарубежные. Шумиха Орье не понравилось, это наложилось на семейную историю. Мы решили, что дальше продавливать ситуацию не стоит.

До сливов все было отлично, но как только информация уходит из "Спартака", то договориться с игроком становится в два-три раза сложнее», — сказал Газизов «Чемпионату». 0