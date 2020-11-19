Уткин: Черчесов уже давно не тренер, он стал бюрократом

Спортивный блогерпрокомментировал поражение сборной России от национальной команды Сербии со счетом 0:5 в матче Лиги наций.

«Я был очень расстроен этим результатом. Вопрос о дееспособности тренерского штаба стоит уже давно, просто его удобно не замечать.

Черчесов не тренер, он давно перестал им быть. На самом деле он является бюрократом. Я был и остаюсь Черчесоскептиком.

Не вижу у сборной стратегии. Станислав Саламович никогда не работал с теми футболистами, которые у него есть.

Россия играет по системе 8-2, где два человека в атаке. Три — уже много. Игра на постоянное удержание рано или поздно приведет к провалу.

Обрушилась не сборная. Она выйдет на следующий матч, где все получится. Обрушились ваши представления о ней. Представления большинства.

Вы думали, что это прочное здание, а оказалась времянка, которую удалось построить. Она простояла ровно столько, сколько требовалось.

Дальше нужно было строить основательный дом, а этого не произошло», — рассказал Уткин в выпуске своего YouTube-шоу «Футбольный клуб».

Сборная России заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков. Выиграла группу сборная Венгрии, которая набрала 11 очков и завоевала путевку в дивизион А. 0