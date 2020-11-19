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    Уткин: Черчесов уже давно не тренер, он стал бюрократом

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    Спортивный блогер Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Сербии со счетом 0:5 в матче Лиги наций.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Я был очень расстроен этим результатом. Вопрос о дееспособности тренерского штаба стоит уже давно, просто его удобно не замечать.

    Черчесов не тренер, он давно перестал им быть. На самом деле он является бюрократом. Я был и остаюсь Черчесоскептиком.

    Не вижу у сборной стратегии. Станислав Саламович никогда не работал с теми футболистами, которые у него есть.

    Россия играет по системе 8-2, где два человека в атаке. Три — уже много. Игра на постоянное удержание рано или поздно приведет к провалу.

    Обрушилась не сборная. Она выйдет на следующий матч, где все получится. Обрушились ваши представления о ней. Представления большинства.

    Вы думали, что это прочное здание, а оказалась времянка, которую удалось построить. Она простояла ровно столько, сколько требовалось.

    Дальше нужно было строить основательный дом, а этого не произошло», — рассказал Уткин в выпуске своего YouTube-шоу «Футбольный клуб».

    Сборная России заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков. Выиграла группу сборная Венгрии, которая набрала 11 очков и завоевала путевку в дивизион А. 0

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