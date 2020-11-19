Сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора ЧМ-2022

Сборная России по футболу оказалась в третьей корзине перед жеребьевкой отборочного турнира к ЧМ-2022 в Катаре.

Это произошло после разгрома от Сербии (0:5) в Лиге наций УЕФА. В итоге россияне пропустили вперед сборную Румынии, которая в гостях разошлась миром с Северной Ирландией (1:1).

Вот как выглядят корзины:

Корзина 1. Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Корзина 2. Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3. Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4. Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург.

Корзина 5. Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6. Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Жеребьевка запланирована на 7 декабря 2020 года. 0