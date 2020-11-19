Губерниев оценил шансы Черчесова сохранить пост наставника сборной России

Спортивный комментаторрассказал, что он думает о шансах главного тренера сборной Россииостаться на своем посту после поражения от Сербии (0:5) в Лиге наций.

«Я не уверен, что сейчас отставка — это панацея.

Я считаю, что тренерский штаб Станислава Черчесова, где великолепный Ромащенко, может проявить мысль для того, чтобы нам успешно выступить на чемпионате Европы-2021, но дальше мы загадывать пока не будем.

Станислав мастер мотивации. Он огромный молодец, но то, что мы сейчас видим — что нужно действительно пройти через свое я, через какие-то трудности, связанные со своим характером, пониманием футбола и стать просто лучше.

Он в состоянии это сделать. Он очень умный человек, поэтому я не стал бы сейчас говорить о стопроцентной отставке», — цитирует Губерниева URA.RU.

Сборная России заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков. Выиграла группу сборная Венгрии, которая набрала 11 очков и завоевала путевку в дивизион А. 0