Греция — Словения: счет матча 0:0

одержала домашнюю победу над(1:0) в матче 6-го тура группы 3 лиги С Лиги наций.

Счет на 31-й минуте открыл Лирим Кастрати. А на 85-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Ибрахим Дрешевич получил прямую красную карточку.

Футбол. Лига наций УЕФА. C3 Косово — Молдавия 1:0 Гол: 1:0 Lirim Kastrati (31') Косово: Самир Уйкани, Флорент Хадергьонай, Амир Ррахмани (Фидан Алити, 20'), Мергим Войвода, Ибрахим Дресевич, Херолинд Шаля, Lirim Kastrati, Берсант Целина (Armend Thaci, 89'), Валон Бериша, Эдон Жегрова (Хекуран Крюэзиу, 84'), Ведат Мурики Молдавия: Станислав Намашко, Игорь Армаш, Штефан Эфрос, Ион Жардан, Сергей Платика (Вадим Раца, 38'), Олег Рябчук, Артур Ионицэ (Михаил Каймаков, 59'), Евгений Чеботару, Ясер Цуркан, Danu Spataru (Alexandr Belousov, 86'), Йон Николэеску Предупреждения: Йон Николэеску (45'), Олег Рябчук (73'), Ведат Мурики (78'), Флорент Хадергьонай (80') Удаление: Ибрахим Дресевич (85')

В другом матче группы сборная Греции на своем поле сыграла вничью с командой Словении — 0:0.

Матч завершился без забитых мячей. На 90-й минуте греки остались вдесятером — защитник Пантелис Хацидиакос получил прямую красную карточку.

Футбол. Лига наций УЕФА. C3 Греция — Словения 0:0 Греция: Одиссеас Влаходимос, Giorgos Tzavellas (Георгиос Масурас, 79'), Хараламбос Мавриас, Пантелис Хацидиакос, Константинос Цимикас (Гиоргос Кирьякопулос, 90'), Зека (Христос Дзолис, 67'), Костас Фортунис, Анастасиос Бакасетас, Димитрис Лимниос, Димитриос Курбелис, Georgios Giakoumakis (Вангелис Павлидис, 46') Словения: Ян Облак, Юре Балковец, Миха Блажич, Миха Мевля, Петар Стоянович, Яка Бийол (Амедей Ветрих, 77'), Sandi Lovric (Нейц Скубич, 90'), Ясмин Куртич, Дамьян Бохар (Беньямин Вербич, 67'), Йосип Иличич (Кенан Байрич, 90'), Харис Вучкич (Андраж Шпорар, 76') Предупреждения: Дамьян Бохар (6'), Ясмин Куртич (21'), Giorgos Tzavellas (56'), Йосип Иличич (56'), Амедей Ветрих (81'), Анастасиос Бакасетас (85'), Юре Балковец (88'), Гиоргос Кирьякопулос (90') Удаление: Пантелис Хацидиакос (90')

Cловенцы заняли первое место в группе с 14 очками и вышли в Лигу B. Греки стали вторыми — 12 очков. Косовары стали третьими в таблице (5 очков), а молдоване с 1 очком — последними и выбыли в Лигу наций D. 0