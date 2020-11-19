Фоден: Сборную Англии ждет большое будущее

Полузащитник сборной Англиидал комментарий после матча Лиги наций с Исландией (4:0).

«Думаю, в первом тайме мы начали несколько вяло, но в итоге добились своего. Результат — отличный. Было бы лучше, если бы эту радость могли с нами разделить болельщики на трибунах.

Первые голы за сборную Англии для меня значат очень многое. Конкуренция за место в сборной серьезная. Все показывают хороший футбол, поэтому когда получаешь шанс, стараешься проявить себя с самой лучшей стороны.

Команду пополнили много молодых и талантливых игроков, поэтому нас ждет большое будущее. Я очень рад, что играю в этой великолепной команде.

Мы были разочарованы результатом матча с Бельгией, хотя считаю, что мы сыграли хорошо. Надо думать позитивно и смотреть вперед. Сегодня все было отлично», — цитирует Фодена сайт УЕФА. 0