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    Фоден: Сборную Англии ждет большое будущее

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    Полузащитник сборной Англии Фил Фоден дал комментарий после матча Лиги наций с Исландией (4:0).

    Фил Фоден
    Фил Фоден

    «Думаю, в первом тайме мы начали несколько вяло, но в итоге добились своего. Результат — отличный. Было бы лучше, если бы эту радость могли с нами разделить болельщики на трибунах.

    Первые голы за сборную Англии для меня значат очень многое. Конкуренция за место в сборной серьезная. Все показывают хороший футбол, поэтому когда получаешь шанс, стараешься проявить себя с самой лучшей стороны.

    Команду пополнили много молодых и талантливых игроков, поэтому нас ждет большое будущее. Я очень рад, что играю в этой великолепной команде.

    Мы были разочарованы результатом матча с Бельгией, хотя считаю, что мы сыграли хорошо. Надо думать позитивно и смотреть вперед. Сегодня все было отлично», — цитирует Фодена сайт УЕФА. 0

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