Тихонов: Не вижу в игре Кокорина спортивной злости и дерзости

Главный тренер «Астаны»поделился мнением о проблемах в игре нападающего «Спартака»

«Мне понравилось, как была организована игра "Спартака". Однако в последних двух матчах мы не увидели тот "Спартак", который был по осени. В чем причина, сложно сказать, но в последних турах они могли бы набирать нужные очки.

Что касается Кокорина, то, если честно, я сам говорил, что это усиление для "Спартака". Нужно понимать, для чего его брали в "Спартак". Может, его взяли, чтобы потом перепродать? Это просто мои мысли вслух, ни в коем случае не утверждение. Я не вижу сейчас в нем спортивной злости и футбольной дерзости, что он хочет кому-то что-то в "Спартаке" доказать.

В данный момент он сам говорит, что готов играть, но не играет. Значит, есть какой-то момент внутри команды. Зная Кокорина как игрока, я не думаю, что он сильно доволен своим нынешним местом в "Спартаке". Здесь нам может что-то рассказать Тедеско, но он молчит. Тогда Шамиль Газизов, который его брал, должен объяснить, но он тоже не комментирует эту ситуацию», — приводит слова Тихонова «Р-Спорт». 0