Албания — Белоруссия: счет матча 3:2, обзор голов

одержала домашнюю победу над(3:2) в матче 6-го тура группы 4 лиги С Лиги наций.

В составе победителей дубль оформил Соколь Чикалеши, еще один гол забил Рэй Манай. За гостей отличились Максим Скавыш и Макс Эбонг.

Футбол. Лига наций УЕФА. C4 Албания — Белоруссия 3:2 Голы: 1:0 Сокол Чикалеши (20'), 2:0 Сокол Чикалеши (пенальти) (27'), 2:1 Максим Скавыш (35'), 3:1 Рею Манай (44'), 3:2 Макс Эбон (80') Албания: Этрит Бериша, Фредерик Весели, Берат Джимсити, Albi Doka, Ардиан Исмайли, Hysen Memolla, Клаус Гясула, Ledian Memushaj (Линдон Селахи, 64'), Рею Манай (Мюрто Узуни, 71'), Казим Лячи (Юльбер Рамадани, 90'), Сокол Чикалеши (Беким Балай, 64') Белоруссия: Егор Хаткевич, Денис Поляков, Роман Юзепчук, Александр Сачивко, Максим Бордачёв (Kiril Pechenin, 46'), Макс Эбон, Евгений Яблонский (Yuri Kendysh, 63'), Иван Маевский (Dmitri Antilevski, 77'), Игорь Стасевич, Максим Скавыш (Vladislav Klimovich, 88'), Виталий Лисакович (Денис Лаптев, 77') Предупреждения: Максим Бордачёв (32'), Клаус Гясула (83'), Виталий Лисакович (88'), Игорь Стасевич (89'), Мюрто Узуни (90')

В другом матче группы сборная Казахстана потерпела домашнее поражение от команды Литвы — 1:2.

На мяч Абата Аймбетова гости ответили голами Модеста Воробьева и Арвидаса Новикова.

Футбол. Лига наций УЕФА. C4 Казахстан — Литва 1:2 Голы: 1:0 Абат Аимбетов (38'), 1:1 Модестас Воробьёвас (40'), 1:2 Арвидас Новиковас (90') Казахстан: Стас Покатилов, Нуралы Алип (Сергей Хижниченко, 87'), Александр Марочкин, Юрий Логвиненко, Тимур Досмагамбетов (Dmitri Miroshnichenko, 69'), Айбол Абикен, Асхат Тагыберген, Ян Вороговский, Исламбек Куат, Aleksey Shchetkin, Абат Аимбетов (Токтар Жангылышбай, 69') Литва: Томас Шведкаускас, Эдвинас Гирдвайнис, Маркас Бенета, Эгидиюс Вейткунас (Vytas Gaspuitis, 46'), Саулюс Миколюнас, Гратас Сиргедас (Таутвидас Элиошюс, 66'), Арвидас Новиковас, Выкинтас Сливка, Домантас Шимкус, Модестас Воробьёвас, Каролис Лаукжемис (Деймантас Петравичюс, 84') Предупреждения: Ян Вороговский (2'), Саулюс Миколюнас (9'), Домантас Шимкус (33'), Исламбек Куат (44'), Исламбек Куат (50'), Каролис Лаукжемис (58'), Айбол Абикен (81')

Албания набрала 11 очков, стала победителем группы и в следующем розыгрыше Лиги наций сыграет в дивизионе В.

На второй строчке расположилась команда Белоруссии с 10 очками, на третьей — Литвы (8). Замкнула квартет сборная Казахстана (4), которая сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С. 0