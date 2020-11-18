Бельгия — Дания: счет 4:2, обзор голов

В матче 6 тура Лиги наций сборнаяразгромиласо счетом 4:2, обеспечив себе первое место в группе А1.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами. Сначала у хозяев забил Тилеманс, а на 17 минуте сравнял счет Йонас Винд. Во втором тайме дублем отличился Ромелу Лукаку, а автогол Насера Шадли позволил датчанам немного догнать «дьяволов».

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Последнее слово осталось за Бельгией. На 87 минуте Де Брейне получил передачу в штрафной с правого фланга и переиграл вратаря на противоходе.

Футбол. Лига наций УЕФА. A2 Бельгия — Дания 4:2 Голы: 1:0 Юри Тилеманс (3'), 1:1 Jonas Wind (17'), 2:1 Ромелу Лукаку (56'), 3:1 Ромелу Лукаку (69'), 3:2 Насер Шадли (автогол) (86'), 4:2 Кевин Де Брёйне (88') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген (Дедрик Боята, 90'), Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Торган Азар (Томас Фоке, 77'), Насер Шадли, Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс Дания: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Йоаким Мехле, Андреас Кристенсен, Даниэль Васс, Томас Делейни (Матиас Йенсен, 70'), Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт, Юссуф Поульсен (Lucas Andersen, 76'), Jonas Wind (Пионе Систо, 88') Предупреждение: Дрис Мертенс (50')

В другом матче Англия разгромила Исландию 4:0, но это ничего не дало подопечным Гарета Саутгейта.

В составе «львов» забивали Деклан Райс, Мейсон Маунт и дважды Фил Фоден.

Футбол. Лига наций УЕФА. A2 Англия — Исландия 4:0 Голы: 1:0 Деклан Райс (20'), 2:0 Мэйсон Маунт (24'), 3:0 Филип Фоден (80'), 4:0 Филип Фоден (84') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер (Тайрон Мингс, 64'), Эрик Дайер, Гарри Магуайр, Киран Триппьер (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 85'), Мэйсон Маунт (Гарри Уинкс, 64'), Деклан Райс, Джек Грилиш (Джейдон Санчо, 76'), Филип Фоден, Букайо Сака, Гарри Кейн (Тэмми Абрахам, 76') Исландия: Огмундур Кристинссон (Ханнес Тор Халлдорссон, 46'), Birkir Saevarsson, Сверрир Инги Ингасон, Кари Арнасон, Йортур Херманнссон, Виктор Паульссон, Биркир Бьярнасон (Isak Bergmann Johannesson, 88'), Рунар Мар Сигурйонссон (Холмар Эрн Эйолфссон, 62'), Ари Фрейр Скуласон, Альберт Гудмундссон (Йоун Торстейнссон, 73'), Йон Дади Бодварссон (Колбейнн Сигторссон, 73') Предупреждения: Birkir Saevarsson (11'), Кайл Уолкер (12'), Сверрир Инги Ингасон (49'), Birkir Saevarsson (54'), Кари Арнасон (73')

По итогам 6 тура Бельгия выходит в плей-офф, набрав 15 очков. Дания и Англия финишировали на 2 и 3 месте соответственно с 10 очками. Исландия покидает Лигу А без единого набранного очка. 0