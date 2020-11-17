Геркус: У российских игроков неадекватные зарплаты, люди не понимают, как с этим жить

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о проблемах российского футбола.

«В чём проблема нашего футбола? Действительно, у игроков огромные зарплаты. Неадекватные.

Люди не понимают, как с этим жить. Представьте молодого парня, который зарабатывает огромные даже для меня деньги. Как с этим смириться?

И начинают думать люди: "А вот на Западе там меньше получают, а наши столько". Ни один специалист ни в одной области, профессор, медик, никто не получит 2 млн евро.

Обычным людям кажется: "Ну, как так?". Возьмите пилота самолёта. Он каждый день возит людей, но никогда не получает столько. Почему столько получают футболисты?

Все любят смотреть, как они играют, но никто не любит смотреть на работу врача. У нас открытый рынок, будешь платить меньше, игроки уйдут куда-нибудь», — сказал Геркус на YouTube-канале «Football Раша». 0