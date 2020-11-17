ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Кризис обороны. Как «Ливерпулю» добиться успеха без Ван Дейка и Гомеса?
  • 20:38
    • Клубный чемпионат мира перенесен на февраль 2021 года
  • 22:54
    • Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией
  • 22:04
    • Вернер, Сане и Гнабри сыграют в атаке сборной Германии
  • 21:57
    • Берг, Классон и Олссон в стартовом составе Швеции на матч с Францией
  • 21:51
    • Хорватия и Португалия назвали стартовые составы
    Все новости спорта

    Геркус: У российских игроков неадекватные зарплаты, люди не понимают, как с этим жить

    Футбол РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о проблемах российского футбола.

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    «В чём проблема нашего футбола? Действительно, у игроков огромные зарплаты. Неадекватные.

    Люди не понимают, как с этим жить. Представьте молодого парня, который зарабатывает огромные даже для меня деньги. Как с этим смириться?

    И начинают думать люди: "А вот на Западе там меньше получают, а наши столько". Ни один специалист ни в одной области, профессор, медик, никто не получит 2 млн евро.

    Обычным людям кажется: "Ну, как так?". Возьмите пилота самолёта. Он каждый день возит людей, но никогда не получает столько. Почему столько получают футболисты?

    Все любят смотреть, как они играют, но никто не любит смотреть на работу врача. У нас открытый рынок, будешь платить меньше, игроки уйдут куда-нибудь», — сказал Геркус на YouTube-канале «Football Раша». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов будет в игре за первое место?
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли Хорватия сохранить прописку в элитном дивизионе?
  • Хорватия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Удержит ли Россия лидерство после выезда в Белград?
  • Сербия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.73
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Франция — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Циципас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Армения — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Йокерит — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры