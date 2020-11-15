«Крылья Советов» обыграли «Велес» и поднялись на второе место в ФНЛ

в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги обыграли

Матч прошел на стадионе «Самара Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1.

На 76-й минуте Саид Алиев вывел гостей вперед. «Крылья» отыгрались через четыре минуты благодаря точному удару Егора Голенкова. Вырвать победу самарцам удалось на 88-й минуте — итоговый счет установил лучший бомбардир лиги Иван Сергеев. Он забил свой 19-й мяч в сезоне.

«Крылья Советов» поднялись на второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 46 очков в 22 турах. «Велес», у которого 39 очков, располагается на шестой строчке. 0