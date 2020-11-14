Джикия будет капитаном сборной России в матче с Турцией

Защитник «Спартака»капитаном сборной России в матче пятого тура Лиги наций с Турцией.

Об этом рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

«Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в "Спартаке" и знает функции.

В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном», — цитирует Черчесова ТАСС.

Напомним, что 26-летний Джикия был капитаном в товарищеской игре против Молдовы (0:0) в отсутствие форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Матч Турция — Россия состоится 15 ноября. Начало — в 20:00 по московскому времени. 0