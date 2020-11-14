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    Джикия будет капитаном сборной России в матче с Турцией

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    Защитник «Спартака» Георгий Джикия капитаном сборной России в матче пятого тура Лиги наций с Турцией.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    Об этом рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

    «Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в "Спартаке" и знает функции.

    В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном», — цитирует Черчесова ТАСС.

    Напомним, что 26-летний Джикия был капитаном в товарищеской игре против Молдовы (0:0) в отсутствие форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

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