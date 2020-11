Сон Хын Мин признан лучшим игроком октября в АПЛ

Нападающийпризнан лучшим игроком АПЛ по итогам октября. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В октябре южнокорейский форвард забил четыре гола и отдал две результативных передачи в трех матчах. На данный момент Сон возглавляет гонку бомбардиров АПЛ, отметившись десятью точными попаданиями.

⚽️⚽️⚽️⚽️

🅰️🅰️

Son Heung-min is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for October!#PLAwards | @SpursOfficial pic.twitter.com/58vqQKF2Z2