Колумбия — Уругвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (13.11.2020)

В 23:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Колумбия»: Давид Оспина, Джейсон Мурильо, Йерри Мина, Johan Mojica, Вильмар Барриос, Матеус Урибе, Хамес Родригес, Хуан Куадрадо, Хефферсон Лерма, Дуван Сапата, Луис Мурьель.

«Уругвай»: Мартин Кампанья, Хосе Хименес, Диего Годин, Matias Vina, Мартин Касерес, Родриго Бентанкур, Nicolas de La Cruz, Наитан Нандес, Лукас Торрейра, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Предыдущий матч соперников: «Колумбия» — «Уругвай» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

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