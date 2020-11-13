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    «Колумбия» — «Уругвай». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Колумбия — Уругвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (13.11.2020)

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Колумбии Сборная Уругвая
    В 23:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Колумбия» — «Уругвай».

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    Составы команд:

    «Колумбия»: Давид Оспина, Джейсон Мурильо, Йерри Мина, Johan Mojica, Вильмар Барриос, Матеус Урибе, Хамес Родригес, Хуан Куадрадо, Хефферсон Лерма, Дуван Сапата, Луис Мурьель.

    «Уругвай»: Мартин Кампанья, Хосе Хименес, Диего Годин, Matias Vina, Мартин Касерес, Родриго Бентанкур, Nicolas de La Cruz, Наитан Нандес, Лукас Торрейра, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

    Предыдущий матч соперников: «Колумбия» — «Уругвай» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Уругвай» со счетом 1:2. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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