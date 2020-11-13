Джикия назвал причину неудачной игры сборной России в Молдавии

Капитан сборной Россииподелился впечатлениями от товарищеского матча с Молдавией (0:0).

«Выходили на матч в отличном настроении. Был рад вывести команду на поле в качестве капитана. В завершении у нас не получалось, поэтому мы не забили.

Были хорошие подходы и удары, но, наверное, поле вносило свои корректировки. Из-за этого не удалось качественно использовать свои моменты.

До игры настрой был на победу. Не побеждаем в последних матчах? Это не совсем приятно, но мы стараемся. Дай бог, в ближайшей игре будет победа.

Молодежь? Поздравляю Дивеева и других ребят с дебютом. В Лиге наций никакого мандража у нас точно не будет. Сегодняшняя встреча была очень важна, чтобы мы притерлись с молодежью. Комфортно ли мне быть капитаном? Комфортно», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

В следующем матче сборная России встретится с Турцией в рамках Лиги наций. Игра состоится 15 ноября. 0