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    Черчесов: Кроме голов, в матче с Молдавией не хватало зрителей

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Молдавии Товарищеские матчи
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничью с Молдавией (0:0) в товарищеском матче.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Впечатления — контрольный матч. Каждый тренер решал свои задачи. Перед сбором хотели действовать по одному плану, но ситуация внесла коррективы. Есть травмированные, есть те, кто не приехал из-за теста. Использовали другие варианты, попробовали. При зрителях было бы играть приятнее. Этого нам не хватало, кроме голов.

    Молдова ничем не удивила. Все время играли 5-3-2, сегодня играли в четыре защитника. Мы все просчитывали, сюрпризов не было. Что они будут настроены, мы знали. Понимали, что раздражитель хороший.

    Они старались, мы попробовали новые варианты, которые в каких-то моментах удались, в каких-то — нет. Посмотрим спокойно и разберем», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

    В следующем матче сборная России встретится с Турцией в рамках Лиги наций. Игра состоится 15 ноября. 0

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