Черчесов: Кроме голов, в матче с Молдавией не хватало зрителей

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал ничью с Молдавией (0:0) в товарищеском матче.

«Впечатления — контрольный матч. Каждый тренер решал свои задачи. Перед сбором хотели действовать по одному плану, но ситуация внесла коррективы. Есть травмированные, есть те, кто не приехал из-за теста. Использовали другие варианты, попробовали. При зрителях было бы играть приятнее. Этого нам не хватало, кроме голов.

Молдова ничем не удивила. Все время играли 5-3-2, сегодня играли в четыре защитника. Мы все просчитывали, сюрпризов не было. Что они будут настроены, мы знали. Понимали, что раздражитель хороший.

Они старались, мы попробовали новые варианты, которые в каких-то моментах удались, в каких-то — нет. Посмотрим спокойно и разберем», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

В следующем матче сборная России встретится с Турцией в рамках Лиги наций. Игра состоится 15 ноября. 0