Голландия — Испания: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в товарищеском матче, прошедшем в Амстердаме.

Первыми в матче забили гости — на 18-й минуте отличился Серхио Каналес. Мората отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где Каналес остался без присмотра и прицельно пробил в дальний угол ворот.

Голландцы отыгрались в самом начале второго тайма. После подачи с левого фланга атаки две пары футболистов из противоположных команд пролетели мимо мяча, но Донни ван де Бек среагировал, мяч обработал и прицельно пробил в сетку ворот.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Нидерланды — Испания 1:1 Голы: 0:1 Серхио Каналес (19'), 1:1 Донни ван де Бек (47') Нидерланды: Марко Бизот, Ханс Хатебур (Дензел Дюмфрис, 46'), Йоэл Велтман, Натан Аке (Дейли Блинд, 6'), Овен Вейндал, Стивен Бергёйс (Калвин Стенгс, 46'), Жоржиньо Вейналдум (Дави Классен, 46'), Мемфис Депай (Райан Бабель, 79'), Донни ван де Бек, Френки де Йонг (Стефан де Врей, 46'), Люк де Йонг Испания: Унай Симон, Иньиго Мартинес (Серхио Рамос, 85'), Эрик Гарсия, Хосе Гайя (Серхио Регилон, 29'), Эктор Бельерин, Серхио Каналес (Маркос Льоренте, 72'), Коке, Родриго Эрнандес, Альваро Мората (Даниэль Ольмо, 61'), Херар Морено (Ферран Торрес, 61'), Марко Асенсио (Адама Траоре, 61') Предупреждения: Серхио Регилон (49'), Даниэль Ольмо (84'), Донни ван де Бек (89')

Испания 14 ноября сыграет с командой Швейцарии в рамках Лиги наций, а Нидерланды днем позже встретятся с командой Боснии и Герцеговины. 0