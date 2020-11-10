Непомнящий назвал незаслуженной критику в адрес Семака

В 14-м туре чемпионата России «Зенит» выиграл у «Краснодара» (3:1).
«Зенит провел, пожалуй, лучший матч за последнее время и заслуженно победил.
По крайней мере игра команды вселяет оптимизм. Вообще, едва действующий чемпион начал допускать осечки, пошли разговоры, что Семак не справляется, это не тренер уровня "Зенита" и так далее.
Вот зачем навешивать ярлыки? Семак — классный специалист и большая умница, с "Зенитом" за два года выиграл в России все, что можно.
Согласен, в Лиге чемпионов команда не блещет. Но это проблема роста. Дайте Семаку спокойно поработать, набить шишки. Своих тренеров нужно беречь, а не смешивать с грязью после первых же неудач», — сказал Непомнящий «Известиям». 0