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    Непомнящий назвал незаслуженной критику в адрес Семака

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    Известный российский специалист Валерий Непомнящий считает, что СМИ незаслуженно критикуют главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    В 14-м туре чемпионата России «Зенит» выиграл у «Краснодара» (3:1).

    «Зенит провел, пожалуй, лучший матч за последнее время и заслуженно победил.

    По крайней мере игра команды вселяет оптимизм. Вообще, едва действующий чемпион начал допускать осечки, пошли разговоры, что Семак не справляется, это не тренер уровня "Зенита" и так далее.

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    • Вот зачем навешивать ярлыки? Семак — классный специалист и большая умница, с "Зенитом" за два года выиграл в России все, что можно.

    Согласен, в Лиге чемпионов команда не блещет. Но это проблема роста. Дайте Семаку спокойно поработать, набить шишки. Своих тренеров нужно беречь, а не смешивать с грязью после первых же неудач», — сказал Непомнящий «Известиям». 0

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