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    Кузяев: Хорошо, что «Зенит» показал характер

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    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1) в матче чемпионата РПЛ.

    Далер Кузяев
    Далер Кузяев

    «Думаю, это был самый эмоциональный матч для команды в этом сезоне, так как игра начала неудачно складываться для нас, пропустили с пенальти.

    Хорошо, что команда показала характер и во втором тайме отлично выступила — забили три мяча, вырвали три очка у такого принципиального соперника.

    "Краснодар" — крепкая команда, играет, наверное, в самый красивый футбол в нашем чемпионате. Рады очень!

    Я бы не сказал, что первый тайм у нас не получился. Были хорошие подходы. Просто после забитого мяча "Краснодар" сел в оборону, тяжело было взламывать ее.

    Хорошо, что во втором тайме прибавили — в перерыве поговорили между собой, решили, что играем дома, перед своими болельщиками, нужно более агрессивно действовать. И это у нас получилось.

    Да, во втором тайме мы владели преимуществом, взяли инициативу в свои руки. Думали, что это вопрос времени. И здорово, что все-таки взломали эту оборону», — сказал Кузяев пресс-службе «Зенита». 0

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