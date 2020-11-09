Кузяев: Хорошо, что «Зенит» показал характер

Полузащитник «Зенита»прокомментировал победу над(3:1) в матче чемпионата РПЛ.

«Думаю, это был самый эмоциональный матч для команды в этом сезоне, так как игра начала неудачно складываться для нас, пропустили с пенальти.

Хорошо, что команда показала характер и во втором тайме отлично выступила — забили три мяча, вырвали три очка у такого принципиального соперника.

"Краснодар" — крепкая команда, играет, наверное, в самый красивый футбол в нашем чемпионате. Рады очень!

Я бы не сказал, что первый тайм у нас не получился. Были хорошие подходы. Просто после забитого мяча "Краснодар" сел в оборону, тяжело было взламывать ее.

Хорошо, что во втором тайме прибавили — в перерыве поговорили между собой, решили, что играем дома, перед своими болельщиками, нужно более агрессивно действовать. И это у нас получилось.

Да, во втором тайме мы владели преимуществом, взяли инициативу в свои руки. Думали, что это вопрос времени. И здорово, что все-таки взломали эту оборону», — сказал Кузяев пресс-службе «Зенита». 0