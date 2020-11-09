«Ювентус» может продать Криштиану Роналду

Нападающийможет покинуть клуб летом 2021 года, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство туринского клуба рассматривает вариант продажи игрока. В «Юве» рассчитывают, что таким образом смогут частично компенсировать затраты на переход футболиста.

В стане чемпиона Италии 35-летний португалец получает 31 миллион евро в год, что является большим финансовым бременем для туринцев.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду провел четыре матча, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Контракт нападающего с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. 0