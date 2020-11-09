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    «Ювентус» может продать Криштиану Роналду

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    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб летом 2021 года, сообщает Sport.es.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    По информации источника, руководство туринского клуба рассматривает вариант продажи игрока. В «Юве» рассчитывают, что таким образом смогут частично компенсировать затраты на переход футболиста.

    В стане чемпиона Италии 35-летний португалец получает 31 миллион евро в год, что является большим финансовым бременем для туринцев.

    В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду провел четыре матча, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Контракт нападающего с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. 0

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