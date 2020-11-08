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    «Вольфсбург» одержал домашнюю победу над «Хоффенхаймом»

    «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» одержал домашнюю победу над «Хоффенхаймом» — 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В первом тайме голами за хозяев отметились Ренато Штеффен и Ваутер Вегхорст, который мог оформить дубль, но на 82-й минуте не смог реализовать 11-метровый удар.

    В концовке встречи «Хоффенхайм» отквитал один мяч — гол забил Саркис Адамян.

    У Мунаса Даббура был шанс сравнять счет с пенальти, но вратарь «Вольфсбурга» спас ворота своей команды.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вольфсбург — Хоффенхайм 2:1
    Голы: 1:0 Ренато Штеффен (5'), 2:0 Ваутер Вегорст (26'), 2:1 Sargis Adamyan (87') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Maxence Lacroix, Жером Руссийон, Боте Баку, Джон Энтони Брукс, Йосип Брекало (Янник Герардт, 71'), Ренато Штеффен (Жоао Виктор, 71'), Максимилиан Филипп (Адмир Мехмеди, 62'), Ксавер Шлагер (Марин Понграчич, 90'), Максимилиан Арнольд, Ваутер Вегорст Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Фогт, Кевин Акпогума, Мелайро Богард (Жоау Клаусс, 86'), Флориан Гриллич (Sargis Adamyan, 59'), Кристоф Баумгартнер, Себастьян Руди, Райан Сесеньон, Диади Самассеку (Ила Бебу, 74'), Мунас Даббур, Исак Бельфодиль (Мият Гачинович, 59') Предупреждения: Кристоф Баумгартнер (30'), Себастьян Руди (45'), Джон Энтони Брукс (48'), Кевин Фогт (82')

    «Вольфсбург» с 11 очками поднялся на 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» продлил серию без побед до пяти матчей и с 7 очками идет 13-м.

    В следующем туре «Вольфсбург» в гостях сыграет с «Шальке» 21 ноября, а команда из Зинсхайма примет «Штутгарт». 0

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