«Динамо» Киев — «Шахтер»: счет матча 0:3, обзор голов

Донецкийодержал крупную победу над киевскимв выездном матче девятого тура чемпионата Украины.

Встреча, которая прошла на НСК «Олимпийский», завершилась со счетом 3:0 в пользу «горняков».

Гости вышли вперед на 34-й минуте, когда точный удар головой нанес Жуниор Мораес. В концовке первого тайма киевляне остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил капитан команды Сергей Сидорчук.

На 66-й минуте Маркос Антонио удвоил преимущество «Шахтера». Победную точку на 73-й минуте поставил Алан Патрик.

Футбол. Украина. Премьер-лига Динамо К — Шахтёр Д 0:3 Голы: 0:1 Жуниор Мораес (34'), 0:2 Маркос Антониу (66'), 0:3 Алан Патрик (73') Динамо К: Ruslan Neshcheret, Денис Попов, Артём Шабанов, Illia Zabarnyi, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Oleksandr Andrievsky, Жерсон Родригес (Nazariy Rusyn, 71'), Виталий Буяльский, Беньямин Вербич (Карлос Де Пена, 61') Шахтёр Д: Анатолий Трубин, Додо, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Тайсон (Манор Соломон, 52'), Маркос Антониу (Виктор Коваленко, 70'), Марлос (Алан Патрик, 70'), Тете, Жуниор Мораес (Фернандо, 70'), Жуниор Мораес (Фернандо, 70') Предупреждения: Тете (14'), Oleksandr Andrievsky (17'), Беньямин Вербич (38'), Марлос (44'), Маркос Антониу (51') Удаление: Сергей Сидорчук (45')

В турнирной таблице «Динамо» занимает первое место (20 очков), а «Шахтер» — второе (19 очков). 0