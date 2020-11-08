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    Быстров: «Зенит» обязан побеждать в матче с «Краснодаром»

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Краснодаром» в 14-м туре чемпионата России.

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    «У обеих команд проблемы. Поэтому, мне кажется, одинаково не очень хорошо они себя чувствуют. Одни не могут выиграть ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате, у других не получается наконец-то выйти из группы в ЛЧ.

    Понятно, что у "Химок" "Зенит" должен был выигрывать. Даже теми, кто мало играет. У "Краснодара" в свою очередь нет большой обоймы. Очень много травмированных. А те, кто их заменяет, еще сырые.

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    • "Краснодар" и сейчас не отходит от своей игры. Хотя во втором тайме с "Севильей" мы увидели совершенно другое. Но тут главную роль все-таки сыграла неопытность ребят, я думаю. В чемпионате России они себя более уверенно чувствуют. Ну, а "Зенит" играет дома при своих болельщиках. После неплохого матча с "Лацио" должны выйти и порадовать их. То есть обязаны побеждать.

    "Краснодару" надо продолжать бороться в каждом матче с теми игроками, какие есть. Что они и делают. А махнуть рукой на один из турниров — в этом нет никакого смысла. Не выпустишь же ты на "Зенит" или "Севилью" "Краснодар-3". Парни, получающие игровое время, должны проявлять себя в трудные минуты.

    Уволят ли Мусаева в случае пятого поражения? Не думаю, что Мусаев "подвиснет" даже в этом случае. Ситуация у "быков" с составом сложная, и вряд ли кто бы то ни было сумеет ее с ходу исправить», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 8 ноября в Санкт-Петербурге, начало в 19:00 мск. 0

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