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    Газизов: Результат матча с «Уралом»по игре, но мы недовольны

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    Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов остался недоволен исходом матча 14-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Неоднозначная игра, качели. Результат по игре. Мы, конечно, недовольны, что набрали одно очко. Двигаемся дальше.

    Не буду обсуждать решения тренера заменить Мозеса, решения тренера всегда верные. Ему виднее было. Команда сыграла 2:2, что тут можно сказать?

    "Урал" — хорошая команда, с Ивановым мы в близких отношениях, но мы расстроены», — цитирует Газизова «Чемпионат».

    Кроме того, гендиректор «Спартака» высказался об отсутствии полузащитника Зелимхана Бакаева в стартовом составе красно-белых.

    «Что касается Бакаева на скамейке, то мы тоже переживаем, что он сидит. Он должен играть, но на поле выходят 11 человек.

    Тренеру виднее, он чувствует все нити игры, мы в одной лодке сидим, гребём в одну сторону. Мы все вместе пройдём тяжёлый период. Победы надо добывать потом и кровью», — заключил Газизов.

    После этого матча красно-белые поднялись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. «Урал» занимает 11-е место с 15 очками.

    В следующей игре «Спартак» 21 ноября сойдется в дерби с «Динамо». «Урал» днем позднее отправится на выезд к «Ротору». 0

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