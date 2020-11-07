Агуэро пропустит матч с «Ливерпулем» из-за травмы

Нападающийне поможет своей команде в матче восьмого тура АПЛ противиз-за травмы.

«Агуэро не готов сыграть против "Ливерпуля". Конечно, это важная игра, никто не может отрицать, но прошло всего несколько туров. Мы должны хорошо выступить, чтобы обыграть "Ливерпуль". Сделаем все возможное, чтобы победить», — сказал Хосеп Гвардиола Sky Sports.

Из-за травмы аргентинец в текущем сезоне провел лишь три матча за свой клуб и забил один гол.

На данный момент «Ман Сити» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая на пять очков от «Ливерпуля». 0