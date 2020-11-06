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    Гендиректор «Рубина»: Арбитры привыкли всех обманывать, решать свои вопросы независимо от правил игры

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    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал решение Апелляционного комитета РФС оставить протест казанского клуба по матчу с «Краснодаром» без рассмотрения.

    Рустем Сайманов
    Рустем Сайманов

    Ранее арбитр Михаил Вилков признался, что ввел в заблуждение членов КДК, давая оценку своим действиям в матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

    «Вилков признался, что обманул. В этой связи у меня вопрос: как же тогда инспектор? Он в своем объяснении писал ту же версию, что и арбитр.

    Мне интересно было бы его мнение услышать, но, к сожалению, никто у него ничего не спросил. А так, я удовлетворен итогами заседания.

    Не так важно, что оставили протест без рассмотрения, я хотел обратить внимание на этот инцидент. Мне кажется, в отношение Вилкова обязательно нужно применить санкции.

    Для чего все это делается? Чтобы отучить их делать на поле то, что они хотят, а руководствовались правилами игры и определенным регламентом.

    А тут он же знает, что такое нельзя делать и начал придумывать про катящийся мяч. Это говорит о том, что они привыкли всех обманывать, решать свои вопросы независимо от правил игры, а потом приходят и просто начинают врать по привычке.

    Это же некрасиво. Ты просто признайся, тогда ничего бы и не было. Меня тут еще удивляет КДК. Как они могли принять такое решение?

    Поэтому чем чаще мы будем озвучивать все такие вопросы для широкой общественности, тем больше порядка будет на поле» — сказал Сайманов «Спорт-Экспрессу». 0

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