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    Сборная Германии назвала состав на ближайшие матчи

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    Сборная Германии опубликовала список игроков, которые будут готовиться к товарищескому матчу против Чехии и встречам в Лиге наций с Украиной и Испанией.

    Серж Гнабри
    Серж Гнабри

    Заявка выглядит следующим образом:

    Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»).

    Защитники: Робин Госенс («Аталанта»), Матиас Гинтер («Боруссия» М), Марсель Хальстенберг («Лейпциг»), Бенжамен Хенрикс («Лейпциг»), Тило Керер («ПСЖ»), Робин Кох («Лидс»), Филипп Макс (ПСВ), Антонио Рюдигер («Челси»), Нико Шульц («Боруссия» Д), Джонатан Та («Байер»), Никлас Штарк («Герта»), Феликс Одуохай («Аугсбург»).

    Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Махмуд Дахуд («Боруссия» Д), Леон Горецка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йонас Хофманн («Боруссия» М), Тони Кроос («Реал»), Серж Гнабри («Бавария»), Юлиан Брандт («Боруссия» Д), Надием Амири («Байер»), Флориан Нойхаус («Боруссия» М), Лерой Сане («Бавария»).

    Нападающие: Тимо Вернер («Челси»), Лука Вальдшмидт («Бенфика»).

    Стоить отметить, что ключевые игроки «Баварии» Нойер, Гнабри, Горецка, Киммих и Сане, а также Гинтер («Боруссия» М), Кроос («Реал») и Вернер («Челси») получили отдых и приедут в сборную только на матчи против Украины и Испании, а товарищескую встречу с Чехией пропустят. 0

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